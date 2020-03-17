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Завершено расследование дела о нелегальном банке, через который прошло 6,6 млрд. рублей

10:55 | 17.03.2020 | Криминал

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Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту деятельности нелегального банка.

Завершено расследование дела о нелегальном банке, через который прошло 6,6 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Четыре человека в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

«Органами предварительного следствия 46-летний житель Пензы обвиняется в том, что не позднее 1 января 2013 года для оказания учредителям и руководителям компаний, а также индивидуальным предпринимателям теневых банковских операций создал и возглавил организованную преступную группу, состоящую из четверых человек. Целью деятельности сообщников являлось извлечение прибыли, которую они получали в виде комиссии от сумм, поступивших на счета подконтрольных юридических и физических лиц», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, злоумышленники привлекали клиентов, которым требовалось обналичить деньги, заключали с ними фиктивные договора на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили средства со счетов заказчиков «техническим» фирмам.

«Эти компании впоследствии по фиктивным договорам переводили деньги физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества», — добавила собеседница агентства.

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Представитель прокуратуры отметила, что организаторы нелегального банка забирали себе процент от сделок и передавали наличные клиентам.

«Следствием установлено, что члены организованной группы в период с 2013 по 2017 годы через подставных лиц создали не менее 35 организаций, привлекли на их счета и счета иных подконтрольных компаний свыше 6,6 млрд. рублей, осуществили перевод и обналичивание более 3 млрд. рублей, в результате чего получили доход на общую сумму более 115 млн. рублей», — уточнила Светлана Артамонова.

Она отметила, что злоумышленниками были сфальсифицированы доказательства по двум гражданским делам и подделаны официальные документы, с использованием которых обналичены блокированные в банках России денежные средства клиентов.

«При этом лидер организованной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате преступлений, совершил ряд финансовых операций на общую сумму более 28 млн. рублей, тем самым легализовав их», — сказала собеседница агентства.

Старший помощник прокурора уточнила, что после вручения копии обвинительного заключения фигурантам уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Пензы.

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