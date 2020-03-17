Завершено расследование дела о нелегальном банке, через который прошло 6,6 млрд. рублей Криминал

Пенза, 17 марта 2020. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту деятельности нелегального банка.

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Четыре человека в зависимости от роли каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

«Органами предварительного следствия 46-летний житель Пензы обвиняется в том, что не позднее 1 января 2013 года для оказания учредителям и руководителям компаний, а также индивидуальным предпринимателям теневых банковских операций создал и возглавил организованную преступную группу, состоящую из четверых человек. Целью деятельности сообщников являлось извлечение прибыли, которую они получали в виде комиссии от сумм, поступивших на счета подконтрольных юридических и физических лиц», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что, согласно материалам дела, злоумышленники привлекали клиентов, которым требовалось обналичить деньги, заключали с ними фиктивные договора на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили средства со счетов заказчиков «техническим» фирмам.

«Эти компании впоследствии по фиктивным договорам переводили деньги физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества», — добавила собеседница агентства.

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Представитель прокуратуры отметила, что организаторы нелегального банка забирали себе процент от сделок и передавали наличные клиентам.

«Следствием установлено, что члены организованной группы в период с 2013 по 2017 годы через подставных лиц создали не менее 35 организаций, привлекли на их счета и счета иных подконтрольных компаний свыше 6,6 млрд. рублей, осуществили перевод и обналичивание более 3 млрд. рублей, в результате чего получили доход на общую сумму более 115 млн. рублей», — уточнила Светлана Артамонова.

Она отметила, что злоумышленниками были сфальсифицированы доказательства по двум гражданским делам и подделаны официальные документы, с использованием которых обналичены блокированные в банках России денежные средства клиентов.

«При этом лидер организованной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате преступлений, совершил ряд финансовых операций на общую сумму более 28 млн. рублей, тем самым легализовав их», — сказала собеседница агентства.

Старший помощник прокурора уточнила, что после вручения копии обвинительного заключения фигурантам уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Пензы.