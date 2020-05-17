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Вслед за Бурлаковым заключены под стражу еще двое фигурантов дела о мошенничестве

11:27 | 17.05.2020 | Криминал

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Пенза, 17 мая 2020. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы, который ранее постановил заключить под стражу до 13 июля заместителя председателя правительства Пензенской области – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова, избрал аналогичную меру пресечения в отношении еще двоих фигурантов уголовного дела о мошенничестве.

Вслед за Бурлаковым заключены под стражу еще двое фигурантов дела о мошенничестве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте суда, это первый заместитель министра сельского хозяйства Пензенской области Андрей Персанов и бизнесмен, фамилия которого не названа. При этом указано, что он является «собственником группы компаний».

«Ленинским районным судом Пензы вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 июля 2020 года в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области Бурлакова А.В., его заместителя Персанова А.В. и собственника группы компаний Л., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — хищении бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере», — говорится в тексте.

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В нем уточняется, что постановления не вступили в законную силу.

По данным ряда федеральных СМИ, третий фигурант уголовного дела — пензенский бизнесмен, бывший депутат Законодательного собрания региона Дмитрий Лаврентьев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 14 мая сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области в рамках уголовного дела, связанного с хищением бюджетных средств, провели обыски дома и на работе у всех троих задержанных — Андрея Бурлакова, его первого заместителя Андрея Персанова и еще одного человека, фамилию которого следствие пока не раскрывает.

Детали уголовного дела на данный момент не обнародованы.

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