В суд передано дело об убийстве мужчины при превышении пределов необходимой обороны Криминал

Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное в Пензенской области по факту ч. 1 ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление», передано в суд для рассмотрения по существу.

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«По данным следствия, вечером 8 февраля 2020 года 32-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой в селе Высокое Башмаковского района. Его супруга 1993 года рождения также в тот вечер употребляла спиртное в гостях у знакомой. Между ними произошла словесная перепалка: женщина высказывала претензии по поводу употребления алкоголя и отсутствия помощи в домашнем хозяйстве, потерпевший в ответ оскорблял супругу. В ходе ссоры мужчина схватил обвиняемую за волосы, повалил на пол, после чего нанес ей несколько ударов ногами и руками. Женщина, видя агрессивное поведение супруга и опасаясь за свои жизнь и здоровье, взяла нож и нанесла им не менее двух ударов по телу потерпевшего», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что потерпевший скончался на месте происшествия от колото-резаного ранения груди, сопровождавшегося повреждением сердца.

«Осознав, что она совершила, обвиняемая обратилась за помощью к соседке и местному фельдшеру», — добавила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая пояснила, что в ходе следствия женщина находилась под домашним арестом.