Под Пензой будут судить владельца самодельного оружия, оставшегося без глаза после выстрела Криминал

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области, оставшийся без глаза после испытания самострела, предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ, а также изготовлении и хранении самодельного оружия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Мужчина пояснил полицейским, что после освобождения из исправительной колонии, где он отбывал наказание за совершение дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, проживал дома один. По его словам, от нечего делать он захотел вспомнить юность и изготовить самострелы из подручных материалов, чем и занимался на протяжении нескольких недель в своем сарае. 10 января 2020 года он решил испытать один из самострелов, зарядил его порохом и дробью и пришел на реку, которая протекает через село», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что пенсионер поджег порох, после чего произошел выстрел, в результате которого самодельное оружие разорвало на части, одна из которых попала мужчине в глаз, и тот полностью выпал.

В пресс-службе пояснили, что пострадавший почувствовал боль и потерял сознание, а когда пришел в себя, добрался до почтового отделения напротив своего дома и попросил вызвать скорую помощь.

«Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства пострадавшего и обнаружила на территории его домовладения самодельный деревянный предмет с металлической трубкой — так называемый «самострел-поджиг». При дополнительном осмотре жилища гражданина сотрудники полиции нашли еще два аналогичных предмета, а также порох. В ходе экспертного исследования установлено, что изъятые самострелы являются огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом», — отметили в УМВД.

В управлении уточнили, что в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.