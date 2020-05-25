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Под Пензой будут судить владельца самодельного оружия, оставшегося без глаза после выстрела

14:08 | 25.05.2020 | Криминал

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области, оставшийся без глаза после испытания самострела, предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении взрывчатых веществ, а также изготовлении и хранении самодельного оружия. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Под Пензой будут судить владельца самодельного оружия, оставшегося без глаза после выстрела. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил полицейским, что после освобождения из исправительной колонии, где он отбывал наказание за совершение дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом, проживал дома один. По его словам, от нечего делать он захотел вспомнить юность и изготовить самострелы из подручных материалов, чем и занимался на протяжении нескольких недель в своем сарае. 10 января 2020 года он решил испытать один из самострелов, зарядил его порохом и дробью и пришел на реку, которая протекает через село», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что пенсионер поджег порох, после чего произошел выстрел, в результате которого самодельное оружие разорвало на части, одна из которых попала мужчине в глаз, и тот полностью выпал.

В пресс-службе пояснили, что пострадавший почувствовал боль и потерял сознание, а когда пришел в себя, добрался до почтового отделения напротив своего дома и попросил вызвать скорую помощь.

«Следственно-оперативная группа выехала по месту жительства пострадавшего и обнаружила на территории его домовладения самодельный деревянный предмет с металлической трубкой — так называемый «самострел-поджиг». При дополнительном осмотре жилища гражданина сотрудники полиции нашли еще два аналогичных предмета, а также порох. В ходе экспертного исследования установлено, что изъятые самострелы являются огнестрельным оружием, изготовленным кустарным способом», — отметили в УМВД.

В управлении уточнили, что в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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