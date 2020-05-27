В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в изнасиловании и убийстве девочки Криминал

Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 июля в отношении 41-летнего мужчины, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство», п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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Она напомнила, что 23 мая в Пензе было обнаружено тело 14-летней девочки, а в ночь на 26 мая задержан мужчина, предположительно, причастный к ее гибели.

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«Несмотря на то, что злоумышленник с момента задержания отказался давать следствию показания и оказывать содействие в установлении обстоятельств совершения преступлений, следователями собраны достаточные доказательства, давшие основания для предъявления задержанному обвинения», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что в ходе следственных действий мужчина не признал вину в инкриминируемых ему деяниях.

«Ранее он по приговору Пензенского областного суда уже отбывал наказание в виде 15 лет лишения свободы за совершение убийства 11-летней девочки», — добавила она.