СК обнародовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Пензе

Как поясняется в сообщении пресс-службы СКР, выйти на след предполагаемого преступника помогла запись камеры видеонаблюдения, изъятая в одном из торговых центров Пензы.
«Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов в ночь с 25 на 26 мая 2020 года он был задержан. Им оказался житель Пензенского района 1978 года рождения», — уточняется в тексте.
В нем добавляется, что мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы.