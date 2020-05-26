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СК обнародовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Пензе

12:50 | 26.05.2020 | Криминал

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Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Следственный комитет России обнародовал фрагмент видео допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Пензе.

СК обнародовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в сообщении пресс-службы СКР, выйти на след предполагаемого преступника помогла запись камеры видеонаблюдения, изъятая в одном из торговых центров Пензы.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов в ночь с 25 на 26 мая 2020 года он был задержан. Им оказался житель Пензенского района 1978 года рождения», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — подчеркивается в сообщении.

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