СК обнародовал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Пензе Криминал

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Следственный комитет России обнародовал фрагмент видео допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как поясняется в сообщении пресс-службы СКР, выйти на след предполагаемого преступника помогла запись камеры видеонаблюдения, изъятая в одном из торговых центров Пензы.

«Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов в ночь с 25 на 26 мая 2020 года он был задержан. Им оказался житель Пензенского района 1978 года рождения», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — подчеркивается в сообщении.