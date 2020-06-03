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В Пензенской области женщина решилась на махинации со справками о зарплате ради пособия

09:27 | 03.06.2020 | Криминал

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Пенза, 3 июня 2020. PenzaNews. 43-летняя жительница Земетчинского района Пензенской области осуждена за мошенничество при получении выплат в связи с использованием подложных справок об уровне зарплаты ради получения пособия на ребенка.

В Пензенской области женщина решилась на махинации со справками о зарплате ради пособия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Земетчинского района установила, что 43-летняя жительница райцентра дважды представила в управление социальной защиты изготовленные ею с использованием служебного положения главного бухгалтера организации подложные справки о заработной плате за последние три месяца, существенно занизив сумму своего заработка в целях соответствия требованиям регионального законодательства, регламентирующего порядок предоставления меры социальной поддержки. В результате этого с марта 2016 года по февраль 2017-го и с марта 2018-го по февраль 2019-го злоумышленница незаконно получала социальное пособие на ребенка», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что жительнице района, добровольно возместившей причиненный ущерб, назначен штраф в размере 25 тыс. рублей.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнила собеседница агентства.

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