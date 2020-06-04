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Вступил в силу приговор водителю, который сбил ребенка и не заметил этого

11:28 | 04.06.2020 | Криминал

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Пенза, 4 июня 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Сердобского городского суда от 17 апреля 2020 года, в соответствии с которым водитель автомобиля «Ford Focus», насмерть сбивший 3-летнего мальчика и не заметивший этого, проведет в колонии общего режима 7,5 лет.

Вступил в силу приговор водителю, который сбил ребенка и не заметил этого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что в вечернее время 27 сентября 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял технически исправным автомобилем «Ford Focus». Двигаясь по улице Победы со стороны улицы Советской в село Рощино Сердобского района и совершая маневр объезда двигавшихся по правой обочине в попутном направлении пешеходов, водитель не выбрал безопасную скорость, отвлекся, утратил контроль над автомобилем, выехал на встречную полосу, а далее — на обочину, по которой шла женщина с двумя детьми. Один из них был в коляске, другой следовал рядом, он и стал жертвой ДТП. От полученных телесных повреждений ребенок 2016 года рождения скончался в тот же день в больнице», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Она уточнила, что подсудимый признал себя виновным частично.

«Он пояснил, что перед тем, как сесть за руль, выпил около бутылки водки и поехал домой, перед собой — с правой стороны дороги — увидел девушку с коляской, резко вывернул руль, чтобы объехать ее, а на левой обочине никого не заметил и не почувствовал, что кого-то сбил, поэтому не остановился», — сказала Наталья Яшина.

По ее словам, мужчина не согласился с наказанием, назначенным ему судом первой инстанции, и подал апелляционную жалобу, в которой просил уменьшить срок лишения свободы.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда, изучив доводы жалобы, оставила приговор без изменения. Он вступил в законную силу 3 июня», — пояснила пресс-секретарь.

Наталья Яшина напомнила, что осужденный должен выплатить матери погибшего в ДТП ребенка 2 млн. рублей в качестве компенсации морального вреда.

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