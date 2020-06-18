Двое мужчин подозреваются в краже гаражных ворот в Кузнецке Криминал

Кузнецк, 18 июня 2020. PenzaNews. Полицейские установили причастность двоих мужчин в возрасте 29 лет и 31 года к краже металлических ворот гаража, расположенного вблизи жилого дома на улице 60 лет ВЛКСМ в Кузнецке Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Они признались в содеянном. Злоумышленники рассказали, что неоднократно проходили мимо гаражного кооператива и обратили внимание на один гараж, ворота которого были неплотно закрыты на навесной замок. Мужчины с помощью подручных средств сняли ворота и вызвали грузовой автомобиль, на котором сдали похищенное в пункт приема металла», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на вырученные деньги было куплено спиртное.

«В гараже другого имущества не было», — уточнили в управлении.

В настоящее время по факту кражи проводится проверка.