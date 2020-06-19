Жительница Пензы за четыре дня перечислила мошенникам 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 июня 2020. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы за четыре дня перечислила неизвестным 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников о якобы предпринимаемых некими лицами попытках кражи денег с ее банковских карт и расчетных счетов.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила незнакомка, представившаяся работницей банка, по рекомендации которой жительница Пензы сняла с трех своих карт 150 тыс. рублей и перевела их на счета пяти чужих абонентских номеров мобильной связи.

«Впоследствии мошенники объявили гражданке, что на ее имя посторонние пытаются оформить кредит и для предотвращения операции собеседнице нужно самой взять его. Она так и сделала — сняла со счета в банке 1 млн. рублей и перевела деньги на 22 абонентских номера», — пояснили в полиции.

В пресс-службе добавили, что затем злоумышленники продолжили обманывать женщину.

«Она поверила, что мошенники пытаются снять все ее сбережения в другом банке, и перевела эти средства на якобы безопасные счета, а также установила на свой мобильный телефон приложение», — сказали в УМВД, отметив, что это дало мошенникам еще одну возможность для хищения денег.

В полиции уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.