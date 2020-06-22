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В суде отреагировали на сюжет о деле Березина на федеральном телеканале

19:17 | 22.06.2020 | Криминал

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Городище, 22 июня 2020. PenzaNews. Пресс-служба Городищенского районного суда Пензенской области спустя почти неделю после выхода на телеканале «Россия 24» сюжета о жилье, построенном в городе Сурске по программе переселения граждан из аварийного фонда, разместила на официальном сайте комментарий о ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-главы администрации района Геннадия Березина, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

В суде отреагировали на сюжет о деле Березина на федеральном телеканале. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трижды — 21 мая 2018 года, 22 ноября 2018 года и 31 октября 2019 года — мотивированными постановлениями Городищенского районного суда уголовное дело было возвращено прокурору Пензенской области в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте суда в понедельник, 22 июня.

В нем добавляется, что дело в отношении Геннадия Березина вновь поступило в суд 21 мая и было назначено к рассмотрению на 16 июня.

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«В судебное заседание были вызваны 38 потерпевших, которые о дне и месте судебного заседания были извещены надлежащим образом. Однако 34 из них не явились по причинам, неизвестным суду», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что по этой причине рассмотрение дела было отложено — очередное судебное заседание назначено на 25 июня.

В комментарии подчеркивается, что распространенные в телеэфире сведения о том, что суд «несколько раз отказывался приступать к рассмотрению дела», «документы то и дело возвращали силовикам, требуя каких-то доработок», а также о том, что на назначенное на 16 июня заседание «почему-то забыли пригласить большинство пострадавших», не соответствуют действительности.

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