Суд в третий раз вернул в прокуратуру дело в отношении Геннадия Березина Криминал

Городище, 31 октября 2019. PenzaNews. Суд в третий раз постановил возвратить в прокуратуру Пензенской области в порядке ст. 237 УПК РФ уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Городищенского района Геннадия Березина, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» адвокат экс-чиновника Алексей Агафонов, основанием для этого послужил ряд существенных процессуальных нарушений, одним из которых является то, что обвинительное заключение было составлено за пределами срока предварительного следствия.

«Уголовное дело находилось неизвестно где в течение почти шести месяцев», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также не были устранены нарушения, из-за которых дело было возвращено в прокуратуру в предыдущий раз.

«В течение периода вот этого шестимесячного мой доверитель находился в неведении и под подпиской о невыезде, что немаловажно, а никаких следственных действий, процессуальных действий не проводилось», — пояснил Алексей Агафонов.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года следственные органы СКР по Пензенской области на основании материалов, поступивших из регионального управления ФСБ России, возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Городищенского района, в действиях которых усматривались признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

Геннадий Березин, занимавший на тот момент должность главы администрации Городищенского района, претензии со стороны правоохранительных органов никак не комментировал.

В сентябре 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта.

26 января 2018 года заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Геннадия Березина, в соответствии с которым экс-чиновнику вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». После этого материалы были переданы в Городищенский районный суд.

Согласно размещенным на сайте суда сведениям, в мае 2018 года дело было возвращено в прокуратуру в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения.

Впоследствии аналогичное постановление было вынесено в ноябре 2018 года.

В третий раз суд решил возвратить дело в прокуратуру 31 октября 2019 года.