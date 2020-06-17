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Прокуратура поставила вопрос об увольнении Андрея Бурлакова в связи с утратой доверия

11:46 | 17.06.2020 | Политика

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Пенза, 17 июня 2020. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области поставила перед губернатором Иваном Белозерцевым вопрос об увольнении заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства региона Андрея Бурлакова в связи с утратой доверия.

Прокуратура поставила вопрос об увольнении Андрея Бурлакова в связи с утратой доверия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, с учетом обстоятельств, которые стали известны в связи с возбуждением уголовного дела о мошенничестве в отношении Андрея Бурлакова и первого заместителя министра сельского хозяйства региона Андрея Персанова, была проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции при представлении этими чиновниками сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Выявлен факт представления министром заведомо ложных сведений об имуществе, находящемся у него в пользовании. В справках о доходах не был отражен построенный им несколько лет назад жилой дом, в котором он проживал с семьей. Дом не был зарегистрирован в органах Росреестра в установленном порядке, что способствовало уклонению от уплаты налога на недвижимое имущество», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что выявлен ряд сделок, совершенных супругой министра, которые свидетельствуют о возможном превышении расходов семьи над законными источниками доходов.

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«Кроме того, в действиях министра установлены признаки конфликта интересов. Находившийся в его непосредственном подчинении первый заместитель является его родственником, а супруга министра была трудоустроена в одну из подконтрольных ведомству организаций, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства», — отметила Светлана Артамонова.

Помимо этого, по ее словам, в справках о доходах Андрея Бурлакова и Андрея Персанова не был указан ряд их банковских счетов.

«По результатам проверки прокурор области [Наталья Канцерова] внесла губернатору региона [Ивану Белозерцеву] представление, в котором поставила вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, [...] а также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе об увольнении министра в связи с утратой доверия», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что по представлению прокурора в отношении чиновников организована служебная проверка и начата процедура осуществления контроля за расходами главы регионального Минсельхоза и членов его семьи.

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