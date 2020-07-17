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В Пензенской области мужчина за 7 часов перевел мошенникам более 1 млн. рублей

09:19 | 17.07.2020 | Криминал

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Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. 43-летний житель Колышлейского района Пензенской области, ставший жертвой телефонного мошенничества, в течение 7 часов перевел 1 млн. 100 тыс. рублей на 16 абонентских номеров мобильной связи, оформленных на посторонних лиц. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области мужчина за 7 часов перевел мошенникам более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам мужчины, ему позвонил неизвестный, который назвался сотрудником банка. Он сказал, что со счета карты собеседника кто-то посторонний пытается снять деньги. Звонивший пояснил, что для предотвращения кражи нужно обналичить всю сумму через банкомат, а затем зачислить ее на специальный счет», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что мужчина, следуя инструкциям незнакомца, через банкомат снял крупную сумму денег и перевел ее на номера, которые тот назвал.

«В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к обману жителя Колышлейского района», — сказали в пресс-службе.

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