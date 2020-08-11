Мать шестерых детей подозревается в хищении у жительницы Пензы 1,7 млн. рублей Криминал

Пенза, 11 августа 2020. PenzaNews. Женщина 1978 года рождения, которая проживает в Ростове-на-Дону и одна воспитывает шестерых несовершеннолетних детей, подозревается в хищении путем обмана 1,7 млн. рублей у жительницы Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает «МВД медиа», злоумышленница представилась ясновидящей и под предлогом проведения различных обрядов выманила у потерпевшей крупную сумму денег.

Во время допроса женщина пояснила, что на преступление ее подтолкнуло тяжелое материальное положение семьи. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая полностью возместила причиненный материальный ущерб.