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Под Пензой мужчина приговорен к 8 годам колонии за смерть знакомого

09:48 | 21.08.2020 | Криминал

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Пенза, 21 августа 2020. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензенского района Пензенской области, до смерти избившему знакомого. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой мужчина приговорен к 8 годам колонии за смерть знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 25 марта 2020 года злоумышленник распивал спиртное в гостях у односельчанина на станции Ардым. В процессе употребления алкоголя хозяин квартиры позвонил знакомой, чтобы встретиться с ней. Встреча не состоялась. Гость в ходе разговора высказался оскорбительно в адрес данной женщины, в ответ потерпевший начал оскорблять его. В ходе завязавшейся драки злоумышленник нанес ему руками и деревянным табуретом не менее 23 ударов по голове и телу», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что 45-летний мужчина скончался на месте происшествия от острой кровопотери.

По словам Татьяны Махницкой, житель Пензенского района признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Приговор не вступил в законную силу», — отметила она.

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