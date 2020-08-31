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Житель Пензы лишился около 380 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника

13:24 | 31.08.2020 | Криминал

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Пенза, 31 августа 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1970 года рождения лишился около 380 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который выдал себя за сотрудника службы безопасности одного из банков.

Житель Пензы лишился около 380 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленник предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке снятия денег с карты мужчины и предложил перевести их на «резервный» счет.

«Для этих целей гражданину следовало пройти к ближайшему банкомату», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что под диктовку собеседника пензенец перечислил деньги со своей карты по чужим реквизитам.

«По факту мошенничества проводится проверка», — пояснили в ведомстве.

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