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В Пензе задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у студента из Туниса

10:05 | 15.09.2020 | Криминал

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Пенза, 15 сентября 2020. PenzaNews. Двое жителей Пензы — мужчина 1989 года рождения и женщина 1988 года рождения — задержаны по подозрению в вымогательстве денег у студента из Туниса. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России.

В Пензе задержаны подозреваемые в вымогательстве денег у студента из Туниса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам молодого человека, неизвестные лица под надуманным предлогом его причастности к пропаже денежных средств у общего знакомого потребовали 450 тыс. рублей. Один из злоумышленников для устрашения потерпевшего применил насилие, несколько раз ударив его руками и ногами по телу. Испугавшись угроз, студент передал нападавшим деньги в сумме 180 тыс. рублей, а также имущество стоимостью свыше 50 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

«В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — отметили в пресс-службе.

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