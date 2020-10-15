В Пензе юноша обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя матери Криминал

Пенза, 15 октября 2020. PenzaNews. 17-летний подросток из Пензы обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожителя своей матери. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 4 октября подросток отмечал с друзьями свой день рождения. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он вернулся домой — в квартиру на улице Плеханова, где у него с сожителем матери произошел конфликт. В ходе ссоры подросток имевшимся при себе ножом-бабочкой причинил мужчине ранение грудной клетки», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

«В рамках расследования уголовного дела будет решен вопрос о постановке подростка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел», — отметила Татьяна Махницкая.