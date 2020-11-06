Подозреваемые в серии квартирных краж задержаны в Каменке Криминал

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Двое мужчин, являющихся жителями Стерлитамака и Нового Уренгоя, задержаны в городе Каменке Пензенской области по подозрению в совершении более 10 квартирных краж на территории нескольких регионов страны. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

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«Мужчины 1959 и 1984 годов рождения были задержаны стражами порядка с поличным, когда выносили из подъезда жилого дома плазменный телевизор», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что добычей злоумышленников, находившихся в федеральном розыске, стало имущество, находившееся в съемной квартире.

«Информацию о сдаче жилья в аренду они искали на сайте бесплатных объявлений, обращая при этом внимание на наличие дорогостоящей бытовой техники — телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей и так далее. Как правило, мужчины заселялись в квартиру вечером, а в ночное время совершали кражу. Похищенное они вывозили на автомашинах, пользуясь услугами грузтакси, а затем сдавали в ломбарды в других регионах», — отметили в УМВД.

В полиции уточнили, что по данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».