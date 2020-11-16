EN
15:15:17 Понедельник, 16 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы лишилась более 500 тыс. рублей, пытаясь спасти свои накопления

11:51 | 16.11.2020 | Криминал

Печать

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1968 года рождения перевела на чужой расчетный счет более 500 тыс. рублей, пытаясь спасти свои накопления от кражи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Жительница Пензы лишилась более 500 тыс. рублей, пытаясь спасти свои накопления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что злоумышленники пытаются похитить 120 тыс. рублей с лицевого счета гражданки, а чтобы сохранить деньги, их необходимо снять со всех банковских карт и счетов, после чего перевести на «безопасные», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина попалась на уловку мошенника, в результате чего лишилась денег.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 22 детей В пензенской картинной галерее представят выставку «Таинственный мир портрета»
В Сердобске в результате пожара погиб мужчина В Пензенской области за 9 месяцев сахарный диабет выявлен у 1 тыс. 820 человек
В Пензе мужчина пустил в ход бензопилу, пытаясь попасть в квартиру экс-супруги В Пензенской области стартовала акция «Сурский край – без наркотиков!»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама