Жительница Пензы лишилась более 500 тыс. рублей, пытаясь спасти свои накопления Криминал

Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1968 года рождения перевела на чужой расчетный счет более 500 тыс. рублей, пытаясь спасти свои накопления от кражи. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что злоумышленники пытаются похитить 120 тыс. рублей с лицевого счета гражданки, а чтобы сохранить деньги, их необходимо снять со всех банковских карт и счетов, после чего перевести на «безопасные», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что женщина попалась на уловку мошенника, в результате чего лишилась денег.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в пресс-службе.