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В связи с ситуацией в мокшанском детском доме-интернате возбуждено уголовное дело

09:16 | 01.12.2020 | Криминал

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Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» возбуждено в Пензенской области в целях проверки появившейся в СМИ информации об унижениях и применении насилия в отношении воспитанников мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В связи с ситуацией в мокшанском детском доме-интернате возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Ранее в интернете было размещено видео, записанное воспитанниками мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, которые пожаловались на действия директора Заура Иванова, возглавившего учреждение весной 2020 года.

30 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев объявил должностным лицам регионального Минтруда, включая министра Алексея Качана, взыскания за ненадлежащий контроль.

По информации пресс-службы правительства региона, директор мокшанского детского дома-интерната уволен.

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