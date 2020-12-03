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В Пензенской области с начала года расследовано 12 дел о создании фирм-однодневок

12:28 | 03.12.2020 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Двенадцать уголовных дел, возбужденных по 18 эпизодам преступлений, предусмотренных ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» и ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», направлено в Пензенской области в суды в январе-ноябре 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

В Пензенской области с начала года расследовано 12 дел о создании фирм-однодневок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«12 человек привлечены к уголовной ответственности», — сказали в полиции.

В ведомстве напомнили, что санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет, причем к уголовной ответственности могут быть привлечены не только лица, предоставившие за денежное вознаграждение свои документы для внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, но и граждане, организовавшие данную преступную деятельность.

«Фирмы-однодневки создаются через подставных лиц с целью дальнейшего совершения преступлений, таких как мошенничество, обналичивание денежных средств. Как показала практика расследования уголовных дел указанной категории, номинальные руководители не только не получают обещанного денежного вознаграждения за предоставление документов, но и становятся должниками по налогам за созданные организации», — добавили в УМВД.

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