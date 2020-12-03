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В Пензе мужчина приговорен к 8 годам колонии за смерть матери

14:29 | 03.12.2020 | Криминал

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Пенза, 3 декабря 2020. PenzaNews. Наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима назначено в Пензе 49-летнему мужчине, который признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем ее смерть. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензе мужчина приговорен к 8 годам колонии за смерть матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что в период с 24 по 25 июня 2020 года между мужчиной, злоупотреблявшим спиртными напитками, и его 81-летней матерью неоднократно возникали конфликты на почве сложившихся на протяжении длительного времени неприязненных отношений. В ходе ссоры с матерью гражданин, заведомо зная о наличии у нее хронического заболевания, связанного со снижением прочности костей и повышением риска переломов, надавил двумя руками на ее грудь, причинив тупую травму со множественными переломами ребер и повреждениями внутренних органов, от которой потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что после произошедшего злоумышленник продолжил употреблять спиртное и рассказал родственникам о случившемся только на следующий день.

«Тело погибшей обнаружила ее дочь, которая приехала на место 27 июня с сотрудниками полиции и организовала вскрытие замков в квартиру», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что приговором суда с мужчины в пользу дочери пенсионерки взыскано 600 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

«Приговор в законную силу не вступил», — отметили в пресс-службе.

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