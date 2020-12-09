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Жительница Пензенской области лишилась более 770 тыс. рублей после беседы с незнакомцем

09:15 | 09.12.2020 | Криминал

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Пенза, 9 декабря 2020. PenzaNews. Жительница поселка Пашково Земетчинского района Пензенской области лишилась более 770 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Жительница Пензенской области лишилась более 770 тыс. рублей после беседы с незнакомцем. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По словам женщины, ей позвонил незнакомец, который предложил дополнительный заработок в виде набора текста. Затем он убедил ее открыть брокерский счет и получать дивиденды, для этого гражданке следовало установить определенную программу. Выполнив инструкции злоумышленника, женщина узнала, что на ее имя оформлен кредит и со счета банковской карты списано более 770 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пп. «г», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Мошенничество».

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