Окончено предварительное расследование дела о фиктивных медцентрах в Пензе и Арзамасе Криминал

Пенза, 10 декабря 2020. PenzaNews. УМВД России по Пензенской области окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении организаторов и сотрудников двух фиктивных медцентров в Пензе и Арзамасе, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса России — ст. 159 «Мошенничество», 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2015 году двое жителей Краснодарского края открыли две организации в Пензе и Арзамасе под видом известных международных клиник. В состав преступной организации входили 35 человек. Некоторые из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за совершение особо тяжких преступлений. Злоумышленники обманывали граждан под видом предоставления медицинских услуг», — сказала она.

Ирина Волк пояснила, что сотрудники call-центра звонили потенциальным клиентам и предлагали пройти бесплатную диагностику, при этом обязательным условием было наличие паспорта.

Читайте также

В Пензе злоумышленники пытаются выманить деньги у потерпевших по делу «Европы»

«Осмотр осуществляли работники без соответствующего образования при помощи немедицинского аппаратного оборудования. После этого они сообщали пациентам ложную информацию о наличии заболеваний, которые якобы могут вызвать тяжелые последствия вплоть до летального исхода. Когда потерпевшие, опасаясь за свое здоровье, соглашались воспользоваться услугами клиники, их сразу же отводили в кредитный отдел для заключения договора. Стоимость данных услуг начиналась от 45 тыс. рублей», — добавила официальный представитель МВД России.

Она напомнила, что фиктивные медицинские центры действовали на протяжении почти двух лет, их деятельность была пресечена в апреле 2017 года.

«В ходе предварительного расследования было допрошено около 800 потерпевших и более 100 свидетелей, назначено 30 судебных экспертиз, произведено свыше 30 обысков. Также был наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму свыше 14 млн. рублей. Объем уголовного дела составил 548 томов. 16 обвиняемых заключили соглашения о досудебном сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство. 13 человек уже осуждены в особом порядке», — уточнила Ирина Волк.

Как сообщает «МВД медиа», уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Октябрьский районный суд Пензы.