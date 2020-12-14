По факту поджога автомобиля на улице Лядова в Пензе возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» возбуждено по факту поджога грузового автомобиля, совершенного на улице Лядова в Пензе 27 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили всех возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Было установлено, что рядом с машиной видели неизвестного мужчину. Свидетели дали приметы злоумышленника, по которым была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель Пензы 1983 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Пензенец признался в совершении преступления», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что ущерб, причиненный владельцу транспортного средства, оценивается в 200 тыс. рублей.