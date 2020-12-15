Вступил в силу приговор мужчине, который убил таксиста в Иссе и поджег его автомобиль Криминал

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Приговор, которым жителю Мокшанского района Пензенской области назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство таксиста в рабочем поселке Исса и поджог его автомобиля, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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«Судом первой инстанции установлено, что 5 марта 2020 года в дневное время мужчина, находясь на переднем пассажирском сиденье в салоне автомобиля «Lada Granta», припаркованного у здания №74Г на улице Лебедева в Иссе, в ходе ссоры с водителем нанес ему острием металлической части отвертки удар в грудную клетку, причинив повреждение левого легкого, в результате которого потерпевший 1958 года рождения скончался на месте. После этого с целью сокрытия следов убийства злоумышленник поджег автомобиль стоимостью 202 тыс. 388 рублей, в котором находилось тело водителя, а также деньги потерпевшего в размере 10 тыс. рублей, и с места преступления скрылся», — сказала собеседница агентства.

Она напомнила, что в судебном заседании мужчина вину в совершенных преступлениях не признал, однако в ходе предварительного следствия он подробно описывал обстоятельства произошедшего.

Наталья Яшина добавила, что суд первой инстанции удовлетворил иск супруги погибшего и его сына о взыскании компенсации морального вреда, а также иск жены — о взыскании материального ущерба.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», — отметила она.