В Лунинском районе подростку вынесен приговор за смертельное ДТП Криминал

Пенза, 16 декабря 2020. PenzaNews. 17-летний юноша приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии за ДТП в Лунинском районе Пензенской области, в результате которого один пассажир погиб, а другой получил тяжелые травмы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Фото: Penza.sledcom.ru

«Следствием и судом установлено, что вечером 17 апреля 2020 года несовершеннолетний 2003 года рождения управлял автомашиной «ВАЗ-21093», в которой находились его знакомые. Около 22.00 на участке автодороги «Обход рабочего поселка Лунино» водитель, двигаясь с высокой скоростью, не соответствующей дорожным условиям, допустил съезд транспортного средства с автодороги и последующий наезд на дерево. В результате ДТП 18-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, скончался на месте происшествия, пассажир 1998 года рождения получил черепно-мозговую травму и перелом бедра, в совокупности расценивающиеся как тяжкий вред здоровью», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что водитель скрылся с места происшествия.

«На момент ДТП подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение краж», — отметили в СУ СКР.

В управлении уточнили, что приговор, которым юноша признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», не вступил в законную силу.