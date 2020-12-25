Уголовное дело возбуждено из-за проблем с обеспечением жильем детей-сирот в Пензенской области Криминал

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность» возбуждено в Пензенской области из-за проблем с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР в пятницу, 25 декабря.

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«По данным следствия, на 1 января 2019 года количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление им жилых помещений, составило 493 человека, при этом в бюджете Пензенской области на эти цели предусмотрено чуть более 200 млн. рублей, что исключило возможность обеспечить всех лиц указанной категории жилыми помещениями. На 1 января 2020 года их количество увеличилось до 690 человек, при этом в бюджете на текущий год предусмотрены лимиты денежных средств в том же размере. Более того, даже эти суммы в регионе не осваиваются в полном объеме», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что с целью установления всех обстоятельств ненадлежащего исполнения должностными лицами органов исполнительной власти обязанностей по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также принятия уголовно-правовых мер по восстановлению их нарушенных прав, возбуждено уголовное дело, которое находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области.