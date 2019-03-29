В Пензе часть квартир в новом доме для переселенцев из ветхого жилья предоставят сиротам Общество

Пенза, 29 марта 2019. PenzaNews. Часть квартир в новом доме, который планируется построить в Заводском районе Пензы для участников будущей программы расселения ветхого и аварийного жилья, планируется предоставить детям-сиротам. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Мы […] определили земельные участки в Заводском районе из-под сноса, где у нас есть вся инфраструктура, и выделили деньги на проектирование одного из домов с учетом расселения и [обеспечения жильем] детей-сирот», — пояснил он в ходе 55-й очередной сессии гордумы в пятницу, 29 марта.

Мэр отметил, что при предоставлении квартир детям-сиротам будет учитываться новое требование, согласно которому доля жильцов этой категории не должна превышать в доме 25%.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в октябре 2018 года мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил заложить в бюджете города денежные средства на строительство дома на 150 квартир для маневренного фонда, чтобы обеспечить безопасное проживание граждан, ожидающих принятия программы расселения ветхого и аварийного жилья.

В декабре, выступая с отчетом о работе за год, глава администрации Пензы сообщил, что общая площадь аварийного жилья составляет 90 тыс. кв. метров, в перечень включено около 200 домов.

В феврале 2019 года Виктор Кувайцев распорядился объявить торги на разработку проектно-сметной документации на строительство дома, рассчитанного на 150 квартир, с целью переселения граждан из ветхого и аварийного фонда.