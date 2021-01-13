В Пензе отложено рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Пашкову и Богунову Криминал

Пенза, 13 января 2021. PenzaNews. Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Ленинского районного суда Пензы от 25 августа 2020 года по уголовному делу о хищении денежных средств при строительстве перинатального центра, в соответствии с которым Александру Пашкову, выполнявшему функции советника губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, и фактическому учредителю ООО «ЦСК «Сигма» Сергею Богунову назначено наказание в виде 6 и 5 лет лишения свободы соответственно, отложено.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина, новый адвокат Александра Пашкова, которая не участвовала в деле ни на этапе расследования, ни в суде первой инстанции, обратилась с просьбой предоставить ей время для ознакомления с материалами.

«Заседание отложено на 20 января», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что апелляционные жалобы на приговор поступили со стороны обоих осужденных.

По словам Натальи Яшиной, в заседании, состоявшемся в Пензенском областном суде 13 января, Александр Пашков и Сергей Богунов участвовали посредством видеосвязи.

Она отметила, что такой формат используется давно и никак не связан с предпринимаемыми в регионе мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Ленинского районного суда Пензы от 25 августа 2020 года Александр Пашков, выполнявший функции советника губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, признан виновным в пособничестве в мошенничестве. По совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по приговору от 11 мая 2010 года ему окончательно назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фактический учредитель ООО «ЦСК «Сигма» Сергей Богунов признан виновным в мошенничестве. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что Сергей Богунов и Александр Пашков похитили около 86 млн. рублей, не намереваясь выполнять обязательства по строительству перинатального центра на всю сумму выделенных на эти цели денежных средств.

Свою вину они не признали. Оба были взяты под стражу в зале суда.