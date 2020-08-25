Пашков и Богунов получили реальные сроки, оба взяты под стражу в зале суда Криминал

Пенза, 25 августа 2020. PenzaNews. Экс-мэр Пензы Александр Пашков, выполнявший функции советника губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, приговорен к 6 годам лишения свободы, фактический учредитель ООО «ЦСК «Сигма» Сергей Богунов — к 5 годам по уголовному делу о мошенничестве при строительстве перинатального центра.

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«Признать Богунова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ [«Мошенничество»], по которой назначить 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. [...] Меру пресечения Богунову изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Богунова под стражу в зале суда», — зачитала приговор судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Марчук.

Она озвучила, что в срок отбытия наказания будет зачтено время содержания Сергея Богунова под стражей с 10 по 31 декабря 2015 года и с 25 августа 2020-го до вступления приговора в законную силу из расчета один день за полтора дня, а также период нахождения под домашним арестом с 1 января по 9 декабря 2016 года из расчета один день за один день.

«Признать Пашкова Александра Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4. ст. 159 УК РФ [пособничество в мошенничестве], по которой назначить 5 лет лишения свободы. [...] По совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания по приговору Ленинского районного суда города Пензы от 11 мая 2010 года окончательно назначить 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. [...] Меру пресечения Пашкову изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять Пашкова под стражу в зале суда», — сказала судья.

Она добавила, что в срок отбытия наказания будет зачтено время содержания бывшего советника губернатора под стражей с 15 декабря 2015 года по 24 ноября 2016-го, а также с 25 августа 2020 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день за один день.

Согласно приговору, за госкорпорацией «Ростех» признано право на удовлетворение иска о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, при этом размер возмещения будет определен в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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Расследование уголовного дела в отношении Александра Пашкова и Сергея Богунова осуществлялось вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области при оперативном сопровождении УФСБ.

По версии следствия, в 2013–2014 годах Сергей Богунов и ранее знакомый ему Александр Пашков вступили в преступный сговор о хищении части денежных средств, выделенных на строительство перинатального центра в Пензе.

Согласно материалам дела, Александр Пашков, участвуя в совещаниях рабочих групп по вопросам проектирования, инженерных изысканий, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра, получил информацию относительно условий заключения договора на возведение объекта, а также завел личное знакомство с руководителем организации, которой был передан генеральный подряд. Данные действия были направлены на обеспечение участия ООО «ЦСК «Сигма» в строительстве социально значимого объекта.

В свою очередь Сергей Богунов убедил генподрядчика в надежности компании «Сигма». В результате эта организация стала субподрядчиком. С ней был заключен контракт на сумму более 1,5 млрд. рублей.

По данным следствия, Сергей Богунов и Александр Пашков, не имея цели исполнять взятые на себя обязательства по заключенному контракту, незаконно вывели из оборота «Сигмы» денежные средства на счета аффилированных юридических лиц, а также на свои собственные и обналичили их. Предварительно сумма ущерба оценивалась почти в 97 млн. рублей.