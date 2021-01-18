Пенсионерка из Кузнецка лишилась 400 тыс. рублей и украшений после беседы с незнакомкой Криминал

Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Пенсионерка из Кузнецка Пензенской области лишилась 400 тыс. рублей и золотых украшений после беседы с незнакомкой на улице. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

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«Как рассказал сын потерпевшей, все произошло днем около торгового центра в Кузнецке. К пенсионерке подошла неизвестная, которая сказала, что на гражданку наведена порча и она может ее снять», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что злоумышленница убедила пенсионерку принести все имеющиеся деньги и золотые изделия.

«Испугавшись, женщина выполнила инструкции незнакомки: взяла из дома 400 тыс. рублей и золотые серьги. После этого потерпевшая вернулась к торговому центру, где ее ждала лжеясновидящая. Пенсионерка передала ей пакет с деньгами и золотом. Та стала проводить обряд по снятию порчи. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны кузнечанки, подозреваемая забрала ценные вещи, а вместо них положила упаковку влажных салфеток в пакет и отдала его потерпевшей. Незнакомка попросила не открывать пакет девять дней», — сказали в полиции.

В пресс-службе пояснили, что по истечении этого срока пенсионерка обнаружила пропажу денег и украшений.

В УМВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», в совершении преступления подозревается жительница Воронежа 1974 года рождения.