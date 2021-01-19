Названы основания перевода экс-министра Владимира Стрючкова в колонию-поселение Криминал

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Пресс-служба Железнодорожного районного суда Пензы обнародовала информацию об удовлетворении ходатайства бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, осужденного по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору.

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«При принятии решения судом было учтено то, что Стрючков В.В. с 25 ноября 2020 года находится на облегченных условиях, истекла треть срока, администрацией учреждения осужденный характеризуется положительно, нарушений установленного порядка отбывания наказания не допускал, неоднократно поощрялся администрацией исправительного учреждения, предпринимает меры для возмещения ущерба потерпевшей», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда во вторник, 19 января.

В нем уточняется, что постановлением Железнодорожного районного суда Пензы от 30 декабря 2020 года Владимир Стрючков, который был приговорен к 3 годам и 3 месяцам в колонии общего режима, переведен для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение.

«Постановление в законную силу не вступило», — добавляется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», приговором Сосновоборского районного суда от 25 мая 2020 года бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ему назначено наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 22 июля 2020 года приговор был изменен в части определения порядка зачета наказания. Изменение приговора не коснулось срока и вида наказания.