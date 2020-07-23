Пензенский облсуд не изменил наказание экс-министру Стрючкову по делу об изнасиловании Криминал

Пенза, 23 июля 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд пересмотрел приговор Сосновоборского районного суда, которым бывший министр здравоохранения региона Владимир Стрючков был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденного и адвоката приговор был изменен в части определения порядка зачета наказания.

На вопрос о том, будет ли зачтено в срок отбытия наказания время, проведенное бывшим министром под домашним арестом, собеседник агентства ответил утвердительно.

«Из расчета два дня домашнего ареста за один день отбывания наказания», — уточнил он.

Представитель облсуда добавил, что изменение приговора не коснулось срока и вида наказания.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 1 мая 2019 года от пресс-секретаря губернатора и правительства Пензенской области Дины Черемушкиной стало известно о том, что министр здравоохранения региона Владимир Стрючков покинул занимаемый пост, написав 29 апреля соответствующее заявление, которое в тот же день было рассмотрено и удовлетворено.

При этом общественность узнала об увольнении высокопоставленного чиновника, состоявшемся за два дня до этого, лишь после появления в СМИ информации о том, что он якобы совершил некий поступок, который может стоить ему не только должности, но и повлечь возбуждение уголовного дела.

23 мая в СМИ начали появляться сообщения о задержании экс-министра Владимира Стрючкова, однако ни в следственном управлении СКР, ни в прокуратуре Пензенской области эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Вечером того же дня стало известно, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении мужчины 1960 года рождения, фамилию которого ведомство разглашать не стало, уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование» и ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

24 мая Первомайский районный суд Пензы избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Через несколько дней в суде подтвердили, что речь идет о Владимире Стрючкове. Впоследствии суд неоднократно продлевал меру пресечения.



27 января 2020 года заместитель прокурора Пензенской области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу.

30 января оно поступило в Сосновоборский районный суд, где рассматривалось в закрытом режиме.



25 мая суд приговорил Владимира Стрючкова к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за совершение изнасилования и насильственных действий сексуального характера. В пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей.