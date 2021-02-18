Житель Городищенского района обвиняется в убийстве собутыльника Криминал

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области обвиняется в убийстве собутыльника 1974 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 31 января 2021 года в селе Архангельское Городищенского района компания из троих мужчин распивала спиртное. После того как хозяин дома уснул, между гостями возник конфликт. В ходе завязавшейся драки обвиняемый схватил нож и нанес им один удар в шею потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснили в управлении.