EN
13:37:37 Четверг, 18 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Городищенского района обвиняется в убийстве собутыльника

09:15 | 18.02.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Житель Городищенского района Пензенской области обвиняется в убийстве собутыльника 1974 года рождения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Житель Городищенского района обвиняется в убийстве собутыльника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 31 января 2021 года в селе Архангельское Городищенского района компания из троих мужчин распивала спиртное. После того как хозяин дома уснул, между гостями возник конфликт. В ходе завязавшейся драки обвиняемый схватил нож и нанес им один удар в шею потерпевшего. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — пояснили в управлении.

Новости партнеров
Читайте также
Напавший на женщину в центре Пензы грабитель за несколько дней до этого вышел из колонии Консолидированный бюджет Пензенской области по доходам за январь исполнен на 102,1%
Раскрыта кража 560 литров топлива с АЗС в Тамале Пензенский «Дизель» завершил регулярный чемпионат ВХЛ на третьем месте
В Пензенской области возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере В Пензе на улице Тепличной открыт новый корпус детсада №52
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама