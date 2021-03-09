В Пензе завершено расследование дела об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки Криминал

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, изнасиловании и убийстве 14-летней девочки, завершено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 22 мая 2020 года обвиняемый в процессе распития спиртного на улице Тепличной в Пензе познакомился с потерпевшей. Проследовав с девочкой в безлюдное место, злоумышленник, применяя насилие, совершил в отношении несовершеннолетней изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Применяя насилие, обвиняемый причинил потерпевшей телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, затем злоумышленник задушил несовершеннолетнюю.

«Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено 23 мая 2020 года в лесополосе в ходе поисковых мероприятий по заявлению родителей о безвестном исчезновении несовершеннолетней. В результате принятых мер в кратчайшие сроки — в ночь с 25 на 26 мая — злоумышленник был задержан. В ходе следствия по решению суда он содержался под стражей», — напомнили в управлении.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый в 2000 году при схожих обстоятельствах убил малолетнюю девочку, за что впоследствии отбывал наказание в виде 15 лет лишения свободы, а новое преступление совершено через 4 года после его освобождения.

«Несмотря на то, что житель Пензенского района вину в совершении инкриминируемых деяний не признал, следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие его причастность к совершению особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетней. Длительность расследования уголовного дела обусловлена проведением злоумышленнику судебной стационарной психолого-психиатрической экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, которая завершена в конце прошлого года», — отметили в СУ СКР.

В пресс-службе пояснили, что после предъявления обвинения в окончательной редакции мужчина на протяжении месяца знакомился с материалами уголовного дела, которое в настоящее время готовится к передаче в суд.