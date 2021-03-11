В Башмаковском районе мужчина попытался дать взятку участковому Криминал

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. Уголовное дело о покушении на дачу взятки участковому уполномоченному полиции возбуждено в отношении 32-летнего мужчины в Башмаковском районе Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 5 марта 2021 года участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по Башмаковскому району в отношении мужчины 1988 года рождения, находившегося в состоянии алкогольного опьянения на улице, был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ. Вечером следующего дня мужчина вновь пришел к полицейскому по месту работы и попытался передать ему взятку в размере 13 тыс. рублей за уничтожение административного протокола, положив денежные средства под бумаги на рабочем столе», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что полицейский от взятки отказался.

«Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», — пояснили в СУ СКР.