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В Пензе вступил в силу приговор по делу о краже из банкоматов около 23 млн. рублей

18:02 | 12.03.2021 | Криминал

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Пенза, 12 марта 2021. PenzaNews. Приговор, в соответствии с которым житель Саратовской области проведет в колонии общего режима 4 года за кражу около 23 млн. рублей из банкоматов на территории Пензы, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

В Пензе вступил в силу приговор по делу о краже из банкоматов около 23 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она напомнила, что преступление было совершено мужчиной, ранее занимавшимся обслуживанием банковского оборудования, весной 2020 года.

«7 апреля он прибыл в Пензу на своем легковом автомобиле с самостоятельно изготовленными и установленными в целях конспирации регистрационными знаками. Маскируя свою внешность, мужчина надел силиконовую маску телесного цвета с внешностью пожилого человека, и одежду, похожую на форменное обмундирование сотрудников службы инкассации. Сначала он подъехал к ТЦ «Домино» на улице Аустрина, где подошел к банкомату, на который ранее разместил собранные им технические устройства для передачи и приема видеоданных на расстоянии с целью получения кода доступа к сейфовой части. Злоумышленник, используя имевшиеся у него ключи и коды доступа, незаконно проник внутрь банкомата, откуда извлек кассеты с денежными средствами», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, аналогичным образом он похитил деньги из банкомата в ТРЦ «Коллаж» на проспекте Строителей.

«Ущерб, причиненный банку, составил 22 млн. 919 тыс. 669 рублей», — уточнила Наталья Яшина.

Она добавила, что основную часть украденных денег — около 20,5 млн. рублей — злоумышленник положил в коробки и спрятал в подвале своего дома, откуда впоследствии их изъяли сотрудники полиции.

Наталья Яшина пояснила, что мужчина не согласился с приговором суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения.

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