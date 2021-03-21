Задержание Белозерцева: из здания пензенского правительства вынесли большую сумку Криминал

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Два человека в штатском вынесли из здания правительства Пензенской области, где ранее прошли обыски в рамках уголовного дела о взяточничестве, возбужденного в отношении губернатора Ивана Белозерцева и ряда других лиц, большую сумку зеленого цвета.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По наблюдениям корреспондента ИА «PenzaNews», сумка была довольно тяжелой, и люди прилагали заметные усилия, чтобы нести ее.

Они погрузили ее в белый автобус «ЛиАЗ» с московскими номерами, стоявший недалеко от центрального входа в здание правительства Пензенской области. Сам вход в момент выноса сумки контролировался человеком в камуфляже.

Рядом с автобусом находилось еще несколько автомобилей, в том числе два черных внедорожника и белая «ГАЗель» с тонированными стеклами. Такой же микроавтобус был замечен у дома губернатора Ивана Белозерцева утром 21 марта.

Вскоре автобус и автомобили уехали по улице Кирова в направлении Центрального рынка.

Что именно находилось в большой зеленой сумке, неизвестно. Не исключено, что это документы или предметы, изъятые силовиками в ходе обыска в правительстве Пензенской области, которые могут иметь существенное значение для расследования уголовного дела.