СК обнародовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора Белозерцева Криминал

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Следственный комитет России обнародовал видеокадры обыска в рабочем кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается в получении взяток на сумму более 31 млн. рублей.

Фото: кадр из видео СКР

На кадрах видно, как Иван Белозерцев и сотрудники правоохранительных органов заходят в его кабинет в здании правительства Пензенской области. Там следователь вручает ему соответствующие документы, Иван Белозерцев подписывает их, после чего начинается обыск.

Звук на видеозаписи отсутствует. Лица силовиков, как и понятых, скрыты.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», а также других лиц.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.