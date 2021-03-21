СК обнародовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора Белозерцева

На кадрах видно, как Иван Белозерцев и сотрудники правоохранительных органов заходят в его кабинет в здании правительства Пензенской области. Там следователь вручает ему соответствующие документы, Иван Белозерцев подписывает их, после чего начинается обыск.
Звук на видеозаписи отсутствует. Лица силовиков, как и понятых, скрыты.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», а также других лиц.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн. рублей.
По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter