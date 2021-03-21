EN
00:45:51 Понедельник, 22 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ЗАДЕРЖАНИЕ БЕЛОЗЕРЦЕВА СК обнародовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора

СК обнародовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора Белозерцева

15:05 | 21.03.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Следственный комитет России обнародовал видеокадры обыска в рабочем кабинете губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который подозревается в получении взяток на сумму более 31 млн. рублей.

СК обнародовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора Белозерцева

Фото: кадр из видео СКР

На кадрах видно, как Иван Белозерцев и сотрудники правоохранительных органов заходят в его кабинет в здании правительства Пензенской области. Там следователь вручает ему соответствующие документы, Иван Белозерцев подписывает их, после чего начинается обыск.

Звук на видеозаписи отсутствует. Лица силовиков, как и понятых, скрыты.

Читайте также

Задержание Белозерцева: из здания пензенского правительства вынесли большую сумку

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», а также других лиц.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Пензенского губернатора под конвоем доставят в Москву поздно вечером — источник В Пензенской области за сутки подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области пройдет научно-практическая конференция, посвященная Лермонтову В Пензенской области за два месяца введено около 128 тыс. кв. метров жилья
В Пензе начала работу виртуальная выставка, посвященная Георгу Мясникову В Кузнецке в результате пожара погиб мужчина
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама