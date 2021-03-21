Пензенского губернатора под конвоем доставят в Москву поздно вечером — источник Криминал

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Подозреваемый во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев под конвоем будет доставлен в Москву поздно вечером в воскресенье, 21 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил информированный источник.

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«Доставят в Москву поздно вечером. До избрания меры пресечения он будет помещен в изолятор временного содержания», — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения, состоится в понедельник, 22 марта.

По имеющейся информации, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу Ивана Белозерцева.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора от региона Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», а также других лиц.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.