EN
00:45:57 Понедельник, 22 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ЗАДЕРЖАНИЕ БЕЛОЗЕРЦЕВА СК обнародовал видео обыска в кабинете пензенского губернатора

Пензенского губернатора под конвоем доставят в Москву поздно вечером — источник

20:02 | 21.03.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Подозреваемый во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев под конвоем будет доставлен в Москву поздно вечером в воскресенье, 21 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил информированный источник.

Пензенского губернатора под конвоем доставят в Москву поздно вечером — источник. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Доставят в Москву поздно вечером. До избрания меры пресечения он будет помещен в изолятор временного содержания», — сказал собеседник агентства.

Как ожидается, судебное заседание, в ходе которого будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения, состоится в понедельник, 22 марта.

По имеющейся информации, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу Ивана Белозерцева.

Читайте также

Подозреваемый во взяточничестве губернатор Белозерцев ранее призывал искоренить коррупцию

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, бывшего сенатора от региона Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «Биотэк», а также других лиц.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области пройдет научно-практическая конференция, посвященная Лермонтову
В Пензенской области за два месяца введено около 128 тыс. кв. метров жилья В Пензе начала работу виртуальная выставка, посвященная Георгу Мясникову
В Кузнецке в результате пожара погиб мужчина В Пензенской области за сутки подтверждено 109 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама