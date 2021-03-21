Подозреваемый во взяточничестве губернатор Белозерцев ранее призывал искоренить коррупцию Политика

Пенза, 21 марта 2021. PenzaNews. Подозреваемый во взяточничестве губернатор Пензенской области Иван Белозерцев с самого начала работы в качестве руководителя региона демонстрировал на публике нетерпимость к любым проявлениям коррупции.

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Так, в августе 2015 года — спустя три месяца после назначения временно исполняющим обязанности губернатора — Иван Белозерцев призвал исключить любые манипуляции, позволяющие лишь определенным компаниям участвовать в торгах на обеспечение лекарствами населения Пензенской области и заключать такие контракты на протяжении ряда лет.

«Дайте-ка мне анализ за последние три года — какие компании [участвовали в подобных торгах], насколько они аффилированы», — сказал он, добавив, что на данном рынке должна быть честная конкуренция.

Уже после своего избрания на пост губернатора Ивану Белозерцеву неоднократно приходилось комментировать громкие уголовные дела, фигурантами которых становились чиновники или приближенные к власти лица.

Говоря об одном из таких дел — против главы администрации Пензенского района, бывшего директора СМУП «Пензалифт» Николая Пашкова, которому вменялось мошенничество в особо крупном размере, Иван Белозерцев заявил, что отрицательно относится к подобным фактам «как бы человек хорошо ни работал, каковы бы прежние заслуги перед областью, перед людьми ни были высокими». Он выразил уверенность в том, что если кто-то «залез в бюджетные деньги», он должен за это отвечать перед законом.

Тогда же он высказался на тему хищения денежных средств, выделенных на строительство перинатального центра Пензы. Как отметил Иван Белозерцев, «есть умельцы, которые приводят свои фирмы изначально, в ходе проведения торгов, «протаскивают» их для того, чтобы выводить деньги по каким-то своим схемам». Говоря о советнике предыдущего губернатора Василия Бочкарева — Александре Пашкове, который на тот момент был заключен под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве, глава региона подчеркнул, что «власть должна делать все для того, чтобы не подпускать таких людей к таким проектам».

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В 2016 году, подводя итоги работы по противодействию коррупции, Иван Белозерцев призвал усилить контроль за расходованием бюджетных средств.

«Важно уже на ранних этапах выявлять личную заинтересованность тех, кто недобросовестно распоряжается бюджетными средствами, вскрывать факты использования подставных или аффилированных организаций и, конечно же, исключать конфликты интересов. [...] За малейшие проявления, связанные с коррупцией, люди будут немедленно увольняться, и материалы будут направляться в правоохранительные органы. Это требование и позиция моя как губернатора», — сказал глава региона.

В 2017 году, когда было возбуждено уголовное дело в отношении зампреда пензенской гордумы Георгия Тюрина, Иван Белозерцев, находившийся в Москве с рабочим визитом, написал в «Твиттере», что «коррупция — это зло, разъедающее государство».

«Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция, если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», — добавил он.

Особый акцент Иван Белозерцев делал на недопустимости любых коррупционных проявлений в сфере здравоохранения.

В частности, он обращал внимание подчиненных на то, что «нужно требовать, чтобы врачи не брали подарки или какие-то другие подношения».

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После задержания главврача пензенского онкодиспансера Виталия Серебрякова в связи с выявленными нарушениями в сфере закупки лекарственных препаратов Иван Белозерцев выразил мнение, что с ответственными лицами, находящимися в зоне повышенного коррупционного риска, должным образом не работают.

«Никто [их] каждую неделю не собирает, подводя итоги, и не говорит им: «Але! Сядешь! Сядешь! Сядешь! У тебя такая должность: к тебе обязательно идут представители разных компаний и говорят: «Слушай, ты только дай нам победить, а мы тебе денежку принесем», но ты имей в виду, что ты сядешь», — сказал он.

В 2018 году Иван Белозерцев констатировал, что в Пензенской области недостаточно эффективно ведется работа по профилактике коррупции.

«Наша задача состоит в том, чтобы заместитель председателя правительства, министр, глава муниципального образования делали все, чтобы коррупционные проявления в Пензенской области были сведены к нулю», — подчеркнул губернатор.

Впоследствии такая риторика была продолжена. В ходе одного из совещаний Иван Белозерцев призвал подчиненных обеспечить максимальную прозрачность при проведении госзакупок, не допускать искусственного занижения цены, сговора и кумовства.