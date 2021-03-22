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АКТУАЛЬНО В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования

Жительница Пензы перевела неизвестным около 690 тыс. рублей в надежде заработать денег

09:15 | 22.03.2021 | Криминал

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Пенза, 22 марта 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, жертвой которого стала жительница Пензы 1962 года рождения, перечислившая неизвестным около 690 тыс. рублей в надежде на дополнительный заработок.

Жительница Пензы перевела неизвестным около 690 тыс. рублей в надежде заработать денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в интернете она нашла сайт, посвященный биржевой торговле, и оставила на нем номер своего телефона.

«Спустя некоторое время ей позвонил незнакомец. Он сказал, что является менеджером брокерской фирмы, а для открытия брокерского счета жительнице Пензы необходимо создать личный кабинет в приложении. Женщина, поддавшись на уговоры неизвестного, перевела со своих банковских счетов денежную сумму в размере 688 тыс. рублей на приобретение биткоинов. После этого злоумышленник перестал выходить на связь», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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