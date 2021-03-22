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АКТУАЛЬНО В Пензенской области экс-председатель УИК обвиняется в фальсификации итогов голосования

Пензенский губернатор доставлен в Басманный суд

12:50 | 22.03.2021 | Криминал

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Москва, 22 марта 2021. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, которому предъявлено обвинение по уголовному делу о взяточничестве, под конвоем доставлен в Басманный суд Москвы.

Пензенский губернатор доставлен в Басманный суд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в ближайшее время состоится заседание, в ходе которого будет избрана мера пресечения в отношении Ивана Белозерцева и еще пяти обвиняемых.

Это бывший сенатор от региона, глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, а также два сотрудника представительства правительства Пензенской области при правительстве России — Геннадий Марков и Федор Федотов.

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте всех шестерых обвиняемых.

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