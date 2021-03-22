Пензенский губернатор заключен под стражу на два месяца Криминал

Москва, 22 марта 2021. PenzaNews. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сроком на два месяца — до 20 мая.

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Мера пресечения избрана в ходе заседания в понедельник, 22 марта.

Сторона защиты просила суд избрать в отношении Ивана Белозерцева меру пресечения в виде домашнего ареста либо иную, не связанную с содержанием под стражей.

Ранее следствие в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве предъявило пензенскому губернатору обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн. рублей.

По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов.