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Суд приступил к рассмотрению дела об изнасиловании и убийстве девочки в Пензе

13:23 | 02.04.2021 | Криминал

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Пенза, 2 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении жителя Пензенского района, который обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, изнасиловании и убийстве 14-летней девочки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

Суд приступил к рассмотрению дела об изнасиловании и убийстве девочки в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Уголовное дело рассматривается судьей единолично в закрытом судебном заседании», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе первого заседания была установлена личность подсудимого, оглашено обвинительное заключение, после чего суд перешел к допросу потерпевших.

«О результатах рассмотрения дела будет сообщено дополнительно», — отметила Наталья Яшина.

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По данным следствия, вечером 22 мая 2020 года житель Пензенского района в процессе распития спиртного на улице Тепличной в Пензе познакомился с потерпевшей. Проследовав с девочкой в безлюдное место, злоумышленник совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, а затем задушил несовершеннолетнюю. Ее тело было обнаружено в лесополосе 23 мая.

Мужчина был задержан в ночь на 26 мая.

В 2000 году он при схожих обстоятельствах убил малолетнюю девочку, за что впоследствии отбывал наказание в виде 15 лет лишения свободы. Новое преступление совершено через 4 года после его освобождения.

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