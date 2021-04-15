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Глава УФНС по Пензенской области признал факт злоупотребления должностными полномочиями — СКР

14:01 | 15.04.2021 | Криминал

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Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Руководитель УФНС России по Пензенской области Юрий Калабин признал факт злоупотребления должностными полномочиями. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального СУ СКР, в котором фамилия главы управления не называется.

Глава УФНС по Пензенской области признал факт злоупотребления должностными полномочиями — СКР. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками регионального УФНС (ст. 285 УК РФ)», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет управление ФСБ России по Пензенской области.

«14 апреля 2021 года руководителю УФНС региона следователем предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн. рублей и пени — около 20 млн. рублей. В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями», — говорится в тексте.

В сообщении напоминается, что 15 апреля суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств должностного преступления», — поясняется в пресс-релизе.

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