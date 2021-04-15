Глава УФНС по Пензенской области признал факт злоупотребления должностными полномочиями — СКР Криминал

Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. Руководитель УФНС России по Пензенской области Юрий Калабин признал факт злоупотребления должностными полномочиями. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального СУ СКР, в котором фамилия главы управления не называется.

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«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками регионального УФНС (ст. 285 УК РФ)», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет управление ФСБ России по Пензенской области.

«14 апреля 2021 года руководителю УФНС региона следователем предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии информации о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн. рублей и пени — около 20 млн. рублей. В ходе допроса обвиняемый признал факт злоупотребления должностными полномочиями», — говорится в тексте.

В сообщении напоминается, что 15 апреля суд избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств должностного преступления», — поясняется в пресс-релизе.