EN
11:33:37 Воскресенье, 25 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Замдиректора ДЮСШ задержан по делу об отравлении детей в бассейне Нижнего Ломова

10:43 | 25.04.2021 | Криминал

Печать

Пенза, 25 апреля 2021. PenzaNews. Заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи с отравлением детей хлором. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

Замдиректора ДЮСШ задержан по делу об отравлении детей в бассейне Нижнего Ломова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО «ДЮСШ Нижнеломовского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как установлено в ходе расследования, днем 24 апреля в ходе занятий по плаванию в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 2004–2013 годов рождения получил отравление хлором разной степени тяжести.

«20 детей находятся в лечебных учреждениях области», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — поясняется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
Состояние отравившихся хлором детей стабильное — Мельниченко Полицейские изъяли из гаража в Первомайском районе Пензы 1,5 кг марихуаны
За подачу хлора в бассейн Нижнего Ломова, где отравились дети, отвечала автоматика В Пензенской области за сутки подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом
ФАДН выделит субсидии строительным реставрационным центрам «Возрождение» и «Спас» Для участников проекта «Познавательный «Ростелеком» провели деловую игру «Мост дружбы»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама