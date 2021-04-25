Замдиректора ДЮСШ задержан по делу об отравлении детей в бассейне Нижнего Ломова Криминал

Пенза, 25 апреля 2021. PenzaNews. Заместитель директора детско-юношеской спортивной школы Нижнеломовского района Пензенской области задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в связи с отравлением детей хлором. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

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«По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших отравление хлором детей в бассейне Нижнего Ломова (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), следствием задержан заместитель директора МБОУ ДО «ДЮСШ Нижнеломовского района», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, как установлено в ходе расследования, днем 24 апреля в ходе занятий по плаванию в бассейне Нижнего Ломова 21 ребенок 2004–2013 годов рождения получил отравление хлором разной степени тяжести.

«20 детей находятся в лечебных учреждениях области», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что в настоящее время выполняются следственные действия с участием подозреваемого.

«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — поясняется в пресс-релизе.